Montélimar : il se retranche chez lui avec un couteau, quatre policiers blessés dans la bagarre

Un jeune Montilien de 17 ans a blessé quatre policiers lors de son interpellation alors qu'il était retranché chez lui, lundi rue Berthelot. Il venait de menacer sa voisine du dessous et se montrait extrêmement agressif. Il est présenté au parquet ce mercredi.

Ce mercredi, un jeune Montilien de 17 ans est présenté au parquet entre autres pour menaces de mort avec arme et violences et rébellion envers des personnes dépositaires de l'autorité publique. 10 jours d'ITT ont été prescris à chacun des policiers qu'il a blessés lors de son interpellation.

L'intervention des forces de l'ordre aura duré en tout une demi-heure à peine mais aura été musclée. Ce lundi, un peu après 13 heures 30, la police intervient à Montélimar, rue Berthelot. Un homme vivant au 4e étage d'un immeuble avec sa mère se montre extrêmement agressif avec sa voisine du dessous : il la menace de mort et tente de rentrer chez elle, en dégradant au passage sa porte d'entrée. A l'arrivée des forces de l'ordre, l'individu remonte chez lui et leur jette par la fenêtre des ustensiles de cuisine - et même une chaise.

Le jeune homme refuse d'ouvrir à la police qu'il insulte et menace copieusement et s'arme d'un couteau, "si les flics arrivent, je vais les crever" lance-t-il. Intervient également le GSP. C'est finalement sa mère qui le désarme et qui ouvre la porte d'entrée. Lui se réfugie dans les toilettes, dont la porte finira par être défoncée à coups de bélier. Dans la bagarre, l'homme à la carrure imposante parvient à blesser quatre agents. Les quatre policiers se sont vus prescrire 10 jours d'ITT chacun.

L'individu est présenté ce mercredi au parquet. Il a refusé de répondre au psychiatre qui s'est entretenu avec lui. Il est déjà connu des services de police.