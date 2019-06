Montélimar : ils se filment en train de commettre une violente agression

Montélimar, France

La vidéo tournée par les agresseurs eux-mêmes en atteste : l'agression a été très violente. Coups de poing sur la tête. Coups de pied sur le corps une fois que la victime est tombée au sol. 15 jours d'ITT pour le Montilien. Cet homme de 39 ans est une personne vulnérable, sous curatelle renforcée. Le soir du 14 juin dernier, il est en train de rentrer chez lui quand il croise un jeune de 16 ans dans la rue. L'adolescent l'accuse alors de devoir de l'argent à son grand-frère. Il le frappe. S'éloigne. Et revient quelques instants plus tard avec l'un de ses amis, âgé lui de 20 ans.

16 ans et déjà mis en examen pour six agressions de ce type

Tous les deux se déchaînent sur la personne handicapée. C'est le majeur qui aurait alors passé son propre téléphone portable au plus jeune pour qu'il le filme pendant l'agression. Interpellés lundi pour le mineur et mercredi pour le majeur, ils ont tous les deux été envoyés en prison. Le majeur a été condamné et incarcéré ce vendredi. Le mineur a été placé en détention provisoire, c'est déjà la sixième fois qu'il est mis en cause pour un vol avec violence à Montélimar à la nuit tombée.