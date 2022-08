Montélimar : interné après avoir volé 400 panneaux et plaques d'immatriculation

Un employé municipal de Montélimar (Drôme) a subtilisé plus de 400 panneaux de signalisation, plaques de rue et d'immatriculation qu'il conservait chez lui. Arrêté en flagrant délit de vol, il est placé en hôpital psychiatrique.

On est au-delà de la cleptomanie. Un employé municipal de Montélimar (Drôme), âgé de 55 ans, a été arrêté en flagrant délit de vol jeudi 11 août. Suite à des perquisitions, les enquêteurs ont retrouvé chez lui plus de 400 objets divers et variés liés à la voirie et à la circulation, des panneaux de signalisation pour la plupart. Incapable de s'expliquer mais reconnaissant les vols, l'homme a été interné dès le lendemain en hôpital psychiatrique après expertise.

Jeudi 11 août, aux alentours de 21h30, grâce à la vidéosurveillance, la police municipale de Montélimar repère sur le parking du palais des Congrès un individu suspect rôder autour d'un véhicule. Armé d'une croix démonte-pneu, il en brise la vitre. C'est là que les agents montiliens l'interpellent et le remettent à leurs collègues de la police nationale. Il est placé en garde à vue. Dans sa voiture le soir même, les forces de l'ordre découvrent plusieurs panneaux de stationnement interdit entreposés.

Pas d'explication sur ses motivations

Des perquisitions sont menées à son domicile le lendemain. Et là, les enquêteurs découvrent "un nombre incalculable" de panneaux de signalisation, directionnels, de stationnement et communaux de l'agglomération montilienne, de plaques de nom de rues et d'immatriculation, voire des cartes grises (sans doute ce qu'il cherchait à voler le soir de son interpellation). Le quinquagénaire a reconnu les faits, sans pour autant fournir d'explications claires sur ses intentions.

Depuis combien de temps l'homme volait-il des panneaux ? Impossible de le savoir. Les services de mairie ont bien constaté des disparitions régulières de signalisation et de plaques de rues, qui s'étaient intensifiées ces derniers mois. Après expertise, l'employé municipal déjà suivi pour des troubles psychiatriques a été interné en milieu spécialisé.