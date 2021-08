Montélimar : l'un des braqueurs de la boutique Orange est un étudiant de 20 ans sans casier

Dans le box du tribunal correctionnel de Valence ce lundi après-midi, les deux prévenus paraissent bien différents. L'un est grand et costaud, l'autre petit et svelte. L'un est âgé de 27 ans et a déjà plusieurs condamnations à son actif. L'autre n'a que 20 ans, il est étudiant en BTS et n'a aucun casier judiciaire. Leur point commun : c'est Villefontaine en Isère où vit la petite amie du plus âgé et où l'étudiant habite chez sa mère. Pourquoi ce braquage ? Tous les deux reconnaissent les faits. Le premier n'en dira pas plus. L'étudiant dit qu'il a "une dette de 20.000 euros" pour avoir abîmé une voiture qu'on lui avait prêtée.

"Ce périple était prémédité" souligne la procureure qui déroule les évènements de ce 18 août. Les deux braqueurs ont utilisé deux voitures, volées en juillet dans la région lyonnaise. Ils prennent la première pour le braquage, l'aspergent ensuite du contenu d'un extincteur et ils montent à bord de la seconde pour s'enfuir. S'ils ont visé la boutique Orange de Montélimar, ce n'est pas un hasard. C'est le plus gros magasin de téléphonie de la région.

Un butin de près de 90.000 euros

Les braqueurs sont bien renseignés. Ils se font remettre sous la menace d'une bombe lacrymogène le contenu de l'une des armoires fortes, précisément celle qui contient les téléphones portables dernier cri. Cent téléphones dérobés, neuf montres connectées, soit un butin chiffré à 89.871 euros. "Ils sont qu'il y avait une balise dans l'armoire forte. Ils la font retirer" explique encore la procureure "sauf qu'il n'y en avait pas une mais deux balises". C'est comme ça que les braqueurs sont repérés. Le conducteur fait des pointes à 170 km/h, il finit par perdre le contrôle dans un rond-point à Etoile et termine sa course chez un carrossier où il endommage trois véhicules en stationnement. "Un comportement très dangereux" souligne encore le ministère public.

L'étudiant braqueur ne fera pas sa rentrée en BTS

Les avocats de la défense tempèrent. "Sans minimiser les faits, il n'y a eu aucune violence dans la boutique. Les victimes n'ont pas eu peur. Un employé le dit dans son témoignage, je ne me suis jamais senti en danger. Il a même été proposé à une grand-mère de s'asseoir". L'avocat du plus jeune prévenu tente d'obtenir un placement sous contrôle judicaire pour son client, "pour qu'il puisse faire sa rentrée de BTS". En vain. Le tribunal ordonne le maintien en détention jusqu'au procès pour les deux prévenus.