Les amis de Mohamed ont lancé une cagnotte sur internet pour aider sa famille à financer ses obsèques. Les proches de l'adolescent du quartier Pracomtal et de son lycée Alain Borne sont en train d'organiser une marche blanche pour lui rendre hommage.

Le quartier Pracomtal de Montélimar souhaite rendre hommage à Mohamed. L'adolescent, âgé de 16 ans, a été tué d'un coup de fusil ce dimanche. Une minute de silence a été observée au lycée Alain Borne où il était élève en première S. Un élan de solidarité se met en place dans le quartier Pracomtal où Mohamed était très apprécié.

Une cagnotte pour aider sa famille

Pour aider sa famille à financer les obsèques, des amis de Mohamed ont lancé une cagnotte sur le site internet Leetchi. Ce mardi midi, près de 4.300 euros avaient déjà été récoltés.

"Il avait un rire communicatif et avait tout pour lui"

"Ce terrible événement nous a tous affecté, car c'était un jeune homme en or, apprécié de tous, il était souriant et avait toujours la joie de vivre. Il avait un rire communicatif et avait tout pour lui, c'était une personne extraordinaire. Suite à ce terrible événement, nous avons pris l'initiative d'ouvrir une cagnotte Leetchi afin d'aider sa famille qui n‘a pas les moyens pour financer entièrement les obsèques. Nous comptons donc sur votre générosité pour aider sa famille" écrivent les amis de Mohamed.

Organisation d'une marche blanche

Le centre social Colucci, au cœur du quartier Parcomtal, est en deuil. "C'était un garçon souriant, généreux, très impliqué dans la vie de son quartier" explique Chamsedine Melliti, animateur au centre socio-culturel. "C'était un sportif il faisait de la boxe et de l'athlétisme en club et c'était un élève brillant, très intelligent qui voulait devenir médecin".

"C'était l’élément moteur du groupe, un modèle pour tous les jeunes ici"

Mohamed, élève de première S au lycée Alain Borne, était ambassadeur de la citoyenneté. France Bleu Drôme Ardèche l'avait rencontré l'an dernier alors qu'il réalisait avec d'autres adolescents un court-métrage sur l'histoire de son quartier Pracomtal.

Mohamed était positif, il disait vouloir "montrer une autre image du quartier, plus positive grâce à ce documentaire". "Tous les adolescents de mon quartier ne font pas des bêtises, il y a aussi de bonnes personnes ici comme vous et moi" expliquait Mohamed.

"Mohamed était un exemple pour les jeunes du quartier Pracomtal". Copier

Ce mardi après-midi, les personnels du centre social Colucci et les amis de Mohamed se réunissent pour préparer une marche blanche en hommage au jeune garçon. "Il y a un élan de solidarité qui se met en place, tout le quartier et ses amis du lycée vont se mobiliser pour lui rendre le plus beau des hommages" explique Chamsedine Melliti.