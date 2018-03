Le frère jumeau de Mohamed, Houari, a assisté à cette scène tragique où l'adolescent s'est fait tirer dessus dimanche dernier dans le quartier Pracomtal à Montélimar (Drôme). Le cousin germain de la victime, le meurtrier présumé, a été mis en examen pour assassinat et incarcéré.

"Il lui a mis une balle devant moi, je réalise très bien que mon frère est mort" explique Houari. Il souhaite aujourd'hui prendre la parole pour expliquer qui était son frère jumeau, Mohamed, ambassadeur de la citoyenneté. "C'était un garçon bon à l'école, toujours à l'extérieur du quartier, il faisait du sport et ses devoirs".

"On faisait tout ensemble, c'est très dur"

Mohamed, 16 ans.

"On faisait tout ensemble avec Mohamed, on discutait, on faisait de la boxe, on devait passer le BAFA ensemble et le permis de conduire" raconte Houari. "Mohamed était gentil, il portait les courses aux mamies et allait chercher le pain ; tout le monde l'aimait dans le quartier" raconte son ami Sofien.

"C'est comme si on m'avait coupé les deux jambes, je ne peux plus marcher"

"Je ne comprends pas cette violence, comment on peut enlever la vie comme ça, pour rien" explique Sofien, un ami proche de Mohamed. "Son cousin l'avait menacé une semaine avant sa mort mais on n'avait pas pris ces menaces au sérieux".

Le frère jumeau de Mohamed et son ami Sofien témoignent. Copier

"Mohamed voulait sortir de ce quartier, permettre à sa famille de déménager ; il voulait devenir kiné" explique son ami Sofien. "On voulait connaître autre chose que ce quartier, déménager de ce ghetto où les appartements sont comme des prisons" raconte Houari.

Marche blanche le 28 mars à 14h

La marche blanche en hommage à Mohamed, organisée par ses amis, partira du boulevard Gambetta dans le quartier Pracomtal à 14h le mercredi 28 mars. Les participants se dirigeront ensuite vers le lycée Alain Borne où était scolarisé Mohamed en première scientifique.

Ses amis ont également lancé une cagnotte sur internet (plateforme Leetchi) pour aider la famille à payer les obsèques.