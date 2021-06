Montélimar : le gynécologue qui a failli tuer une patiente est condamné à deux ans de prison ferme

Le jugement avait été mis en délibéré le 6 mai dernier. Ce jeudi 3 juin, le tribunal correctionnel de Valence a condamné le gynécologue qui avait failli tuer une patiente à l’hôpital de Montélimar en 2018 à deux ans de prison ferme et une interdiction définitive d'exercer la profession de médecin en France. Cet homme de 51 ans doit être incarcéré. Il n'était pas présent à l'audience ce jeudi.

Ce gynécologue obstétricien allemand était poursuivi pour blessures involontaires avec ITT de plus de trois mois. En mai 2018, il avait effectué un CDD d'un mois à l'hôpital de Montélimar. Le 30 mai 2018, il avait pratiqué une intervention sur une patiente, une habitante de Saulce-sur-Rhône alors âgée de 54 ans.

Il avait réalisé une hystéroscopie qui avait tourné à la catastrophe, l'obstétricien avait perforé l'utérus de la patiente, l'artère fémorale était touchée. Le pronostic vital de Véronique Scheins était alors engagé, elle avait subi une hémorragie massive. Cette mère de famille drômoise doit aujourd'hui se déplacer en fauteuil roulant, elle conserve des séquelles extrêmement graves de cette intervention.

"La justice a été faite mais ça ne rattrapera pas les erreurs"

"J'ai une satisfaction c'est que la justice a été faite mais surtout que ça ne se reproduise plus, c'est pas possible, c'est pas normal" explique Philippe Scheins, le mari de la victime.

"Ça ne rattrapera pas les différentes erreurs qui ont été commises qui sont inadmissibles et irréalistes" - Philippe Scheins

"Pas de contrôle des diplômes de ce soi-disant médecin, les embauches dans différents hôpitaux, il s'est fait licencier, il a continué à exercer après le problème avec ma femme, il n'y eu aucune communication entre les hôpitaux, je ne peux pas l'admettre" explique le mari de Véronique Schains. "Ma femme se sent tributaire de moi, de mes enfants en permanence, moralement et mentalement c'est beaucoup de souffrances d'être dépendante".

"Cette décision lui rend un peu de sa dignité"

"Cette décision lui rend quelque part un peu de sa dignité et elle souhaitait cette procédure pénale pour protéger les autres patientes, l'interdiction d'exercer la médecine va la satisfaire pleinement" explique Sophie Jonquet, l'avocate de Véronique Scheins qui ne souhaite pas s'exprimer.

"Ce qu'il faut savoir c'est que cette dame est rentrée pour une opération complètement banale et qu'elle est ressortie sur une chaise roulante avec des souffrances inouïes, une opération et des changements de sonde tous les six mois et à vie" précise Sophie Jonquet.