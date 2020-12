Montélimar : le voleur de cartes bleues entrait au domicile des personnes âgées

On ne le dira jamais assez : il est prudent de fermer sa porte à clé et d'éviter de garder le code près de sa carte bleue. La police tient à le rappeler suite à l'interpellation d'un Valentinois de 55 ans mis en cause pour quinze vols de CB à Montélimar. L'affaire débute mi-octobre avec plusieurs plaintes de personnes âgées dont la carte bleue est utilisée pour des retraits frauduleux. Les enquêteurs découvrent que les retraits au distributeur de billets se font toujours dans le même secteur de la ville et aux mêmes heures. Une surveillance discrète est mise en place. La photo d'un individu suspect est diffusée. Avec le masque, on ne voit qu'une partie du visage mais c'est un point de départ.

Des retraits en liquide avec les cartes volées

Le 8 décembre dernier, le GSP, le groupe anti-délinquance, voit un homme qui ressemble à la photo. Il est contrôlé. Et surprise. Sur lui, il a trois cartes bancaires qui ne lui appartiennent pas, plus de 1400 euros en liquide et plusieurs passes de la Poste et badges d'entrée d'immeuble. L'homme est un récividiste, plusieurs fois condamné pour des affaires de vols et d'escroquerie.

Il semble que le suspect repérait des personnes âgées et leurs domiciles. Et la nuit, il tentait de rentrer chez eux. A plusieurs reprises, il aurait profité d'une porte non verrouillée pour entrer, dérobé la carte bleue et parfois, le code se trouvait sur un bout de papier juste à côté. A défaut, le voleur utilisait les CB sans contact dans les commerces. L'autre technique, très simple, consistait à suivre les personnes âgées dans les magasins, regarder leur code et dérober leur sac à la sortie de la boutique.