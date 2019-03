Montélimar : partie(s) de cache-cache entre la police et un fuyard

Montélimar, France

Il n'avait vraiment pas envie de finir au poste : un homme de 24 ans a été interpellé mardi 19 mars au soir à Montélimar, mais les policiers ont du s'y prendre à plusieurs fois. À l'origine, lors d'un contrôle routier, ce SDF originaire de Pierrelatte refuse d’obtempérer et prend la fuite. Bloqué dans les bouchons boulevard de l'Europe, il abandonne sa voiture et part se cacher dans un jardin.

Retrouvé rapidement, il est ensuite menotté, mais pendant qu'un des fonctionnaires de police contrôle sa voiture abandonnée, lui fait passer ses menottes devant son corps et bouscule la seule policière qui le surveille (elle est très légèrement blessée au coude et à l'index). Il reprend la fuite en courant et une nouvelle partie de cache-cache s'engage : perdu, il est arrêté, pour de bon cette fois.

Cet homme de 24 ans est convoqué devant la justice le 9 juillet pour refus d'obtempérer, conduite sans permis, usurpation d'identité, et détention d'une petite quantité de drogue.