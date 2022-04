Montélimar : quatre braqueurs de bureaux de tabac interpellés

Quatre braqueurs de bureaux de tabac ont été interpellés tôt ce samedi matin à Montélimar alors qu'ils étaient en train de s'attaquer au bureau de tabac le Rallye. Vers 6h30, deux hommes sont entrés dans le commerce pour menacer les deux employées. Déterminés, les malfaiteurs ont blessé une des employées à la tête, l'autre est indemne mais choquée. Le parquet de Valence précise que les deux individus ont été interpellés en flagrant délit par la police et que deux autres hommes qui avaient pris la fuite ont eux-aussi été interpellés quelques instants plus tard. Ces quatre braqueurs sont tous âgés d'une vingtaine d'années, ils ont été placés en garde à vue.

La police de la Drôme a t-elle mis la main sur l'équipe de malfaiteurs qui attaque des commerces de Drôme-Ardèche depuis 2 mois ?

Entre le 6 février dernier et le 27 mars, cinq bureaux de tabac ont été attaqués en Drôme-Ardèche par des jeunes cagoulés, armés et qui n'hésitent pas à faire usage de la violence pour obtenir leur butin. Deux bureaux de tabac de Montélimar, un tabac-presse du Pouzin, le tabac-boulangerie le Fournil à Espeluche et un bureau de tabac de Tournon-sur-Rhône ont été les cibles de plusieurs malfaiteurs. Une information judiciaire avait été ouverte par le parquet de Valence après cette série d'attaques. Les investigations vont se poursuivre pour savoir si c'est la même équipe qui a commis ces braquages. Investigations qui sont désormais dans les mains d'un juge d'instruction de Valence.