Montélimar : trois braqueurs ligotent l'équipe d'un bureau de tabac

Ce jeudi vers 20h, la gérante, l'employée et les clients d'un bureau de tabac de Montélimar (Drôme) ont été attachés par trois braqueurs. Les malfaiteurs sont repartis avec un important butin.

Un braquage violent dans un bureau de tabac de Montélimar. Jeudi soir vers 20h, trois jeunes cagoulés et masqués rentrent dans le commerce avenue Saint-Lazare. Deux des malfaiteurs sont armés. Ils conduisent la gérante, l'employée et des clients dans l'arrière boutique et les attachent.

Ils repartent avec 10 000 euros de la caisse, un téléphone portable, des cigarettes, et la voiture de la gérante. Les victimes, pas blessées mais choquées, ont été prises en charge par les secours. "La Police Judiciaire de Lyon a été saisie et des investigations complémentaires se poursuivent" précise encore le Parquet de la Drôme dans un communiqué.