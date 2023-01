Montélimar : un an de prison pour l'homme qui a tiré un coup de feu en l'air en centre-ville

Le jeune homme est Tunisien. Faute de papiers et d'identité officielle, des experts ont dû intervenir pour estimer son âge et l'ont déclaré jeune majeur. Il est arrivé il y a 2 mois en France. A l'aide d'un traducteur à l'audience, il explique qu'il est venu à Montélimar chez un ami, qu'il a récupéré le fusil 10 jours plus tôt auprès d'un homme près d'une rivière, que quelqu'un lui a donné des médicaments, qu'il a une tâche dans sa tête, qu'il est venu en France se soigner, qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Il reconnaît avoir fait une erreur.

Les images de vidéosurveillance délivrent une version plus précise des faits. Il arrive le matin même en train à la gare de Montélimar. Il insulte et bouscule une dame, rentre dans un immeuble où il pose des bagages, en ressort. Il y a quelques blancs, mais les images suivantes le montrent armé d'un fusil à canon scié. Il s'en prend à un SDF sur la place de l'Europe puis tire un coup en l'air avec son arme. Les policiers l'interpellent au deuxième étage d'un immeuble, hagard mais violent : il tente de mordre un des fonctionnaires. "On ne connaît rien de lui, son passage à l'acte est irrationnel, il s'en prend à des personnes qui lui sont inconnues, c'est inquiétant" souligne pour la procureur de la République. Elle note que le jeune homme avait déjà été repéré par la police pour deux vols à Valence fin novembre et début décembre. Elle requiert 18 mois de prison ferme.

L'avocate du tireur se dit elle même démunie, sans solution magique : "c'est un coup de projecteur sur ces jeunes qui arrivent en France et qui sont en errance. Et j'ai une certitude, c'est qu'il est en souffrance" explique t'elle, s'inquiétant de marques sur son corps et de références répétées à cette "tâche" dans sa tête. Elle ne se fait pas d'illusion sur son incarcération mais demande la clémence du tribunal.

Le jeune homme est condamné à un an de prison. Une obligation de quitter le territoire français s'appliquera à sa sortie de détention.