Montélimar : un automobiliste paniqué fait demi-tour au péage

Les gendarmes, en opération de contrôle non loin, ont assisté à la scène

Un automobiliste Roumain a reculé puis fait demi-tour au péage de Montélimar sud à Malataverne, ce vendredi midi. L'homme, de nationalité roumaine, ne parle pas français, il ne comprend pas les instructions données par la borne de péage.

L'homme panique, recule et fait demi-tour pour s'extraire de la guérite de péage et aller se garer sur le côté. Lors de ce demi-tour, il accroche avec sa voiture un câble et les boules qui délimitent les voies, sans faire de gros dégâts.

Les gendarmes, en pleine opération de contrôle au rond point d'en face le repèrent et le contrôlent. L'homme est finalement verbalisé pour défaut d'assurance. Il devra aussi payer pour les dégâts qu'il a commis.