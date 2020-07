Montélimar : un chien tué d'un coup de couteau en centre-ville

À l'origine, il y a un différent entre deux hommes rue Bouverie en centre ville de Montélimar. Le premier se présente chez son ex petite amie et se retrouve face a son nouveau compagnon et son chien malinois. L'ancien conjoint a un couteau, le propriétaire du malinois s'est-t-il senti menacé et a-t-il demandé au chien d'attaquer ? Le chien a-t-il sauté de lui-même sur l'homme au couteau ? L’enquête va devoir le dire, mais le malinois a reçu un coup de couteau mortel.

L'agresseur et le propriétaire du chien ont tous les deux pris la fuite. Ils ont pu être localisés grâce aux images de vidéo- protection de la ville et retrouvés grâce à la bonne collaboration entre policiers municipaux et policiers nationaux. L'auteur du coup de couteau n'a pas été placé en garde à vue, puisque, dans la loi, tuer un animal n'est pas classé comme un "délit". Il sera entendu ce mercredi par les enquêteurs, tout comme le propriétaire du chien.