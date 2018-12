Montélimar : un gilet jaune appelant à des violences sur les forces de l'ordre interpellé

Montélimar, France

Les manifestations samedi dernier à Montélimar ont été agitées. Des gilets jaunes ont tiré des mortiers de feux d'artifices sur les forces de l'ordre quand ils étaient devant la base logistique Amazon. Il n'y a pas eu de blessés, les projectiles ont atteint les boucliers des CRS.

Enquête sur les réseaux sociaux

Une enquête sur les réseaux sociaux permet aux policiers de remonter jusqu'à un profil suspect. Un habitant de Dieulefit de 24 ans qui appelle à la même chose pour ce samedi. Il est interpellé chez lui mercredi matin à 6h. En garde à vue, il affirme qu'il était présent, témoin du tir mais pas auteur. Il donne ses codes pour Messenger et autres réseaux sociaux aux enquêteurs.

Ils découvrent alors le compte Messenger d'un autre homme, un habitant de Montélimar de 30 ans. Il appelle à des violences et cherche des volontaires au niveau régional. Il est interpellé sur son lieu de travail mercredi à 16h. Il reconnaît être l'auteur du mortier de feu d'artifices et instigateur de manifestations violentes. Sur des gilets jaunes retrouvés chez lui sont inscrits les messages "Black Blocs" et "Marre des saigneurs". Ce trentenaire doit être présenté au Parquet de la Drôme ce vendredi après-midi.

Quatre hommes interpellés au total

Les discussions sur les réseaux sociaux ont aussi permis aux enquêteurs de remonter jusqu'à deux frères, de 19 et 24 ans, habitant l'un Dieulefit, l'autre Montélimar. Chez l'un d'eux, à Montélimar, les policiers retrouvent deux bombes lacrymogènes et une matraque télescopique.

Les deux frères et le premier suspect interpellé ont été remis en liberté. Les suites à donner à leur dossier vont être étudiées.