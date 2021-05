Montélimar : un homme de 70 ans se retrouve pendu par les pieds dans son puits

Un Drômois est resté coincé dans son puits, à six mètres de profondeur et pendant plus de trente minutes, ce dimanche 23 mai à Montélimar. Il effectuait des travaux dans son puits quand l'accident est survenu, vers midi. L'homme, âgé de 70 ans, est tombé la tête la première, ses pieds maintenus par une corde. Par chance, il n'a pas atteint le niveau de l'eau et a pu appeler à l'aide. Un voisin a immédiatement prévenu les pompiers.

Les treize secouristes dépêchés sur place ont réussi à le remonter sans difficulté. Conscient, l'homme a été transporté à l'hôpital de Montélimar pour des examens de contrôle.