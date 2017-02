Montélimar : un incendie impressionnant chez Chalavan et Duc

Un incendie spectaculaire, dans la nuit de samedi à dimanche, sur le parking de l'entreprise Chalavan et Duc au nord de Montélimar, dans la Drôme. 55 pompiers sont intervenus pendant près deux heures. Heureusement pas de blessé. Cinq tracteurs routiers et 10 remorques ont brûlé.

Spectaculaire incendie, dans la nuit de samedi à dimanche, au nord de Montélimar. Le feu a pris sur le parking de l'entreprise de transports Chalavan et Duc, dans la zone artisanale de Meyrol. Les pompiers ont été appelés vers 21h45.

Un incendie spectaculaire

Merci au @sdis26 qui, depuis le milieu de soirée, tente de maîtriser l'incendie de plusieurs poids lourds de Chalavan et Duc.#Montelimar pic.twitter.com/ns0jo1Wd0G — Franck Reynier (@FranckReynier) February 25, 2017

Cet incendie a été spectaculaire. Le feu se voyait de loin et s 'est propagé rapidement. Les camions étaient garés les uns à côté des autres et chargés de marchandises : du plastique, des sacs de ciment et même des fûts de bière. Ces fûts de bière ont d'ailleurs provoqué plusieurs explosions.

Certains riverains du site se sont donc inquiétés mais heureusement il n'y a pas eu de blessé.

55 pompiers mobilisés

55 pompiers ont été mobilisés sur cet incendie pendant près de deux heures. Ils ont réussi à éteindre le feu vers minuit, grâce notamment à deux énormes camions et leur canon à eau. Des chauffeurs de la société de transports ont également dégagé les poids-lourds qui pouvaient l'être pour limiter l'incendie.

Cinq tracteurs routiers et dix remorques ont brûlé. On ne connait pas encore les causes de l'incendie.