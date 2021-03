Montélimar : un million d'argent public pour rien, le tribunal confirme

La somme avait fait grincer les dents. En juillet 2019, les élus de Montélimar Agglomération sont priés de voter une somme d'un million cent mille euros à la SODEC, l'aménageur de la zone commerciale nord. La gauche crie au scandale. La députée Alice Thourot, députée LREM par ailleurs candidate aux élections municipales à Montélimar emboîte le pas et dépose un recours devant le tribunal administratif de Grenoble. Tous jugent que cette somme est bien trop élevée. Le tribunal administratif de Grenoble vient de dire que cette somme n'était pas disproportionnée par rapport aux frais engagés par la SODEC.

Une somme qui correspond aux frais engagés par l'aménageur

Le tribunal administratif a repris les comptes fournis par la SODEC. Il y a bien sûr un manque à gagner qui s'élève à 94 432 €. Sur cette somme tout le monde est d'accord. Mais le tribunal explique qu'entre 2014 et 2019 la SODEC a multiplié les études d'avant projet : par exemple sur les équipements publics, la voirie, l'assainissement, la géotechnique ou encore les contraintes écologiques. Le dossier d'enquête publique s'appuie en grande partie sur ces études.

Pa ailleurs, la SODEC a fait travailler ses collaborateurs pendant cinq ans sur le projet Montélimar. Et la société a établi les ratios des temps de travail de chacun sur ce projet.

Enfin le tribunal juge que les arguments de ceux qui contestent le montant de cette somme ne sont pas toujours très étayés.

Alice Thourot fait appel

La députée LREM Alice Thourot à l'origine de ce recours a décidé de faire appel de cette décision. L'affaire ne va donc pas s'arrêter là puisqu'elle sera à nouveau examinée par la cour administrative d'appel de Lyon. Mais il sera très difficile de récupérer cette somme : elle a été versée courant juillet 2019 et depuis la SODEC a fait faillite et n'a plus d'existence juridique.