Montélimar : un père et son fils agressent le personnel du lycée EREA

Ce n'est pas l'élève qui est mêlée à l'agression, mais bien sa famille. En tout début d'après-midi ce mardi 25 janvier, une élève du lycée professionnel EREA Portes du Soleil à Montélimar fait une crise d'angoisse. La direction prévient alors sa famille. Le père de l'adolescente âgé de 55 ans ainsi que son frère de 21 ans arrivent alors dans l'établissement accompagnés d'un chien.

Déferlement de violence

Ils sont visiblement remontés et énervés de la situation. Ils s'en prennent au directeur ainsi qu'à deux membres du personnel. Les trois sont menacés et frappés à coups de pied et de poing. Le père et son fils ne s'arrêtent pas là : ils saccagent une partie du jardin des élèves, et arrachent même des pierres sur un muret réalisé dans le cadre de travaux scolaires, pour les lancer sur les victimes.

Alertée, la police se rend sur place. Le père et le fils prennent la fuite mais sont rapidement repérés par la police municipale et interpellés par la police nationale. Ils sont tous les deux ce mardi soir placés en garde à vue. Les raisons de ces violences ne sont toujours pas clairement connues.

Trois blessés conduits aux urgences

Le directeur de l'établissement ainsi que les deux membres du personnel molestés sont conduits aux urgences. Ils n'en sont ressortis qu'en fin d'après-midi. Des plaintes ont été déposées ce mardi soir.

Le DASEN apporte son soutien aux victimes et annonce qu'une équipe mobile de sécurité va être dépêchée sur place dès mercredi, et qu'une cellule d'écoute sera mise en place pour être opérationnelle jeudi matin.