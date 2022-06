Montélimar : un policier municipal sort son arme pour un automobiliste mal garé

Chaque second mercredi du mois, la foire mensuelle se tient à Montélimar, en centre-ville. Pour permettre l'installation des forains, la Police municipale patrouille et contrôle les stationnements. C'est dans ce contexte qu'un agent a visé un homme avec son arme de service mercredi 8 juin au matin.

Un moment de tension

La patrouille de Police municipale repère un véhicule inoccupé et mal garé. Les agents appellent alors la fourrière pour l'enlèvement de la voiture. Mais son propriétaire revient avant que la dépanneuse ne retire le véhicule du stationnement. Il n'a alors qu'une amende à payer et demande à régler la somme plus tard. Le ton monte, il s'enferme alors dans son véhicule, moteur arrêté.

Les policiers municipaux lui demandent de sortir, bâton de défense à la main ; l'homme refuse. Il y a du monde devant la voiture et les agents craignent que l'homme ne démarre et percute policiers et passants. L'un des policiers municipaux sort son arme de service et met en joue l'homme pour le dissuader de démarrer. Il réitère sa demande pour qu'il sorte de la voiture, l'homme obtempère. La scène dure seulement quelques secondes.

Un geste disproportionné

"Le geste est peut-être un peu disproportionné" explique-t-on du côté de la Police nationale. L'automobiliste a été reçu au commissariat de Montélimar, il n'a pas déposé plainte. La Police nationale est en lien avec la mairie de Montélimar, qui devrait faire un rappel aux agents municipaux du bon usage de l'arme de service. "Une formation devait être dispensée justement, ça arrivera peut-être un peu plus vite que prévu" glisse-t-on côté mairie, dans un contexte où une femme a perdu la vie la semaine dernière lors d'un contrôle de police à Paris.