Montélimar, France

La scène se déroule devant une entreprise de Montélimar qui fait aussi office d'habitation. Samedi, peu avant 13 h, un petit garçon de 7 ans va fermer le portail de la cour. Un lourd portail en fer, coulissant. Sauf que sous la force du vent, et peut-être aussi d'une faiblesse de l'installation, le portail sort de ses gonds et chute sur l'enfant.

Le garçon ne perd pas connaissance. Le bruit et ses cris alertent sa mère qui accourt aussitôt. Un automobiliste passant par là, s'arrête immédiatement et aide la maman à soulever le portail et à dégager son fils.

Les pompiers puis le SAMU prennent en charge le petit garçon qui souffre d'un traumatisme crânien, de plaies au visage et qui pourrait avoir aussi plusieurs fractures aux hanches et au bassin.

Le petit est évacué à l'hôpital de Montélimar. Heureusement ses jours n'ont jamais été en danger.