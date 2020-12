Montélimar : un prof d'aïkido sauve une femme d'une agression

Le 20 octobre dernier, Hubert rentre chez lui en vélo comme tous les soirs et il traverse le quartier Saint-Jame. Il voit deux personnes à terre et comprend grâce aux cris d'une des personnes qu'il s'agit d'une agression. Et il décide d'intervenir. Il faut dire que cet homme de 52 ans est plutôt impressionnant, mais surtout il pratique les arts martiaux et notamment l'aïkido.

L'aïkido comme méthode d'intervention

Hubert sait qu'il intervient pour faire cesser l'agression et certainement pas pour interpeller l'agresseur. "Ce n'est pas mon rôle", dit-il. Il va doser son intervention. Il attrape l'agresseur qui se trouve être une agresseuse par le bras puis se recule tout de suite. "Il faut savoir anticiper si la personne est armée d'un couteau par exemple", explique-t-il. Et effectivement la femme est armée d'un pistolet. Voyant cette intervention, elle décide de partir à pied.

La victime est blessée au visage. Cette personne sortait d'une banque où elle fait le ménage. Elle a été agressée par une jeune femme qui voulait lui prendre sa carte bleue. L'agresseuse a été arrêtée quelques jours plus tard.

"Je voulais mettre à l'honneur le sens civique." Julien Cornillet, maire de Montélimar.

Le maire de Montélimar a remis la médaille de la ville à Hubert en soulignant son sens civique même si, a ajouté le maire, chacun ne peut pas intervenir de cette façon. "Mais parfois il suffit de de demander à une personne si tout va bien lorsqu'elle est importunée".