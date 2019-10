Montélimar : un vigile soupçonné de vols dans les entrepôts qu'il était censé surveiller

Montélimar, France

Le vigile était embauché par l'entreprise Securitas. Depuis le mois d'avril dernier, il assurait la surveillance des locaux de Würth, sur la zone Sud de Montélimar.

L'entreprise a commencé à remarquer de gros problèmes dans son stock, du matériel portatif onéreux manquait. Elle a porté plainte. Les soupçons se sont portés sur ce gardien.

L'homme de 37 ans profitait de son tour de garde pour voler de l'outillage : il coupait l'alarme pour faire le tour de l'entrepôt, comme son travail l'exigeait, mais il sortait du matériel par une porte latérale, et quelques minutes plus tard, venait le charger dans sa voiture. Il revendait les outils par internet, via Messenger, le Bon Coin, ou Marketplace.

Dimanche, les policiers de Montélimar ont surpris une revente en flagrant délit sur le parking du Décathlon voisin. L'acheteur a été interpellé, a désigné son vendeur qui a, à son tour, été arrêté.

Il reconnaît le vol d'une douzaine de perforateurs, mais rien de plus. Würth, de son côté, estime son préjudice à 35 000 euros.

Le suspect est déféré devant le parquet de la Drôme ce mardi soir.