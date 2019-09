Montendre (Charente-Maritime) : de la prison ferme pour les auteurs des graffiti racistes

Les deux auteurs d'inscriptions racistes et antisémites, à Montendre en février dernier, ont été condamnés à des peines d'emprisonnement ferme. Ils n'étaient pas présents pour leur procès, devant le tribunal de Saintes. Ils avaient tagué des croix gammées et écrit des graffiti racistes.

Montendre, France

En leur absence, les deux auteurs des graffiti racistes et antisémites ont été jugés jeudi par le tribunal correctionnel de Saintes, pour provocation à la haine raciale, dégradations et apologie du terrorisme. Dans la nuit du 15 au 16 février, ils avaient détérioré et inscrit des insultes sur des murs, des volets, des boîtes aux lettres, des poteaux, et même des pots de fleurs : "Vive Daesh", "A bas les Juifs", "A bas les gilets jaunes", et des croix gammées. Ces inscriptions avaient provoqué une vive émotion dans la ville de Montendre, et une marche blanche avait été organisée une semaine plus tard, à laquelle avaient participé plus d'une centaine de personnes.

Les parties civiles indemnisées

Ils ont été condamnés à dix mois d'emprisonnement ferme et 5 ans d'inéligibilité pour l'un, six mois ferme pour l'autre. Absents lors de l'audience, ils n'ont pas été placés sous mandat de dépôt, et feront l'objet d'un aménagement de peine. Une vingtaine de parties civiles (des particuliers, et des édifices publics) ont été indemnisées intégralement.