Montendre : la mairie porte plainte après la dégradation de l'église de la commune

Dans le sud de la Charente-Maritime, la mairie de Montendre porte plainte pour actes de vandalisme commis à l'intérieur de l'église de la commune. Le curé de la paroisse, Bergson Julien, qui a découvert ce mardi matin les dégradations. Le prêtre a également porté plainte auprès de la gendarmerie de Montendre, il est encore sous le choc.

La croix, "totalement brisée par terre"

Ce lundi soir, le père Bergson Julien ferme la porte de l'église Saint-Pierre de Montendre "comme d'habitude vers 20h30". Il regarde ensuite un match de football à la télévision. Ce n'est que ce mardi matin qu'il découvre les dégradations commises au sein de l'église. "Quand j'ai ouvert la porte de l'église, j'ai constaté que la croix qui était derrière l'autel était totalement brisée, détruite par terre, avec le Christ", raconte le curé de la paroisse, arrivé il y a un an à Montendre.

J'ai vraiment été choqué par cette découverte.

Le père Bergson Julien, curé de la paroisse de Montendre

Le curé de la paroisse de Montendre, Bergson Julien, a retrouvé ce mardi matin la grande croix totalement brisée à l'intérieur de l'église. - Bergson Julien

"J'ai regardé la porte latérale, elle était entrouverte", décrit le père Bergson Julien. Un peu plus loin, il se rend compte que les vases installés sur et devant l'autel étaient brisés. Puis il constate que "le tabernacle, une petite boite sacrée où on garde les hosties consacrées, n'était plus". Le tabernacle a finalement été retrouvé, mais sans les hosties, "dans la cour du château" de la commune, selon le père Bergson Julien.

Pour moi ce n'était pas des personnes qui étaient venues pour voler, tout simplement je pense que c'est un acte gratuit de vandalisme.

Le père Bergson Julien

Le curé de la paroisse se dit aujourd'hui "totalement perturbé par cette situation". Il dénonce un manque de respect envers cet édifice religieux et appelle à "cultiver la tolérance". "Il faut respecter la foi de l'autre même si c'est quelqu'un qui n'est pas catholique ou pas croyant. Je pense que c'est nécessaire pour le vivre-ensemble", affirme le père Bergson Julien. Une enquête est en cours pour retrouver les auteurs de ces actes de vandalisme.