Montenois : un corps retrouvé en pleine forêt

Peut-être le dénouement dans l'affaire du disparu de Montenois, dans le Pays de Montbéliard. Le corps d'un homme a été retrouvé ce matin dans un bois, à 300 m environ de la station d'épuration du village. Le lien avec la disparition d'un habitant au début du mois d'août dans le même secteur a inévitablement été établi par les enquêteurs. Selon les premières constatations, il pourrait justement s'agir du corps de cet homme de 76 ans, qui avait quitté son domicile le 6 août dernier sans laisser de traces.

Une autopsie attendue dans les prochaines heures

D'importants moyens de recherche avaient depuis été mis en place, les dernières battues ont encore eu lieu il y a deux semaines. L'homme souffrait de la maladie de Parkinson et était très diminué. Ce sont des chasseurs qui ont fait la macabre découverte. Les enquêteurs doivent procéder à de plus amples vérifications pour en savoir plus sur les circonstances du décès. Une autopsie est prévue en ce début de semaine, pour formellement identifier la victime.