Soupçons de blanchiment et abus de confiance : le réalisateur Ladj Ly entendu en garde à vue

Le réalisateur Ladj Ly a été placé en garde à vue, mardi 9 février, pour être entendu dans le cadre de l'enquête pour "blanchiment" et "abus de confiance" autour de l'association qu'il a fondée à Montfermeil. La garde à a vue a été levée ce mercredi et le réalisateur est ressorti libre.

Le réalisateur des Misérables, Ladj Ly, a été placé en garde à vue, mardi 9 février 2021, pour être entendu dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de "blanchiment", "abus de confiance", "abus de biens sociaux", "faux et usage de faux", a appris franceinfo de source judiciaire.

La garde à vue a été levée ce mercredi après-midi. Il est ressorti libre. L'enquête préliminaire, ouverte en février 2020, par le parquet de Bobigny, se poursuit. Elle vise la Cité des arts visuels, association fondée par le réalisateur multi-récompensé et dirigée par son frère.

Ses locaux ont été perquisitionnés, le 21 janvier dernier, à Montfermeil, en Seine-Saint-Denis. C’est un signalement de Tracfin, qui a alerté la justice. Il y a un an, la cellule rattachée à Bercy, chargée notamment de lutter contre les circuits financiers clandestins et le blanchiment d'argent, a relevé plusieurs anomalies comptables, pouvant laisser penser à une mauvaise gestion, voire à des détournements de fonds.

Le rôle éventuel du réalisateur et de son frère, président de l’association, devra être précisé. L'association qui abrite notamment l’école Kourtrajmé, a pour mission de former aux métiers de l'image, de l'audiovisuel et du cinéma. Elle propose notamment une formation gratuite et sans condition de diplôme, à ceux qui n'en ont pas les moyens, d'intégrer le monde du cinéma. Elle est financée à la fois par des subventions publiques et par du mécénat privé.