Montferrier-sur-Lez : la D17, une route "où l'on pourrait être tenté de jouer" selon les gendarmes

Les stigmates de cet accident de la route, ce lundi matin à Montferrier-sur-Lez, sont encore visibles sur la chaussée. Quelques débris et du marquage au sol pour signifier le choc entre une voiture, qui voulait s'insérer sur la D17, sur une portion limitée à 70 km/h au lieu de 90 km/h, et qui, visiblement, n'aurait pas vu une moto arriver sur sa gauche. Le 18e accident sur cet axe depuis le début de l'année 2022 selon la gendarmerie de l'Hérault. Un axe jugé dangereux par la Ligue contre les violences routières qui demande des aménagements.

"La route est sinueuse, il y a de grandes lignes droites. C'est vrai que l'on pourrait avoir tendance à s'amuser. Et pour les motocyclistes, ça peut être tentant", explique Stéphane Heinen, le commandant en second de l'Escadron de Sécurité Routière de l'Hérault. Pourtant, malgré la vingtaine d'accidents recensés ici depuis début 2022, cette route n'est pas considérée comme "à risque" pour les gendarmes. "Les gens embauchent et débauchent à Montpellier et empruntent énormément cet axe", poursuit Stéphane Heinen, ce qui, selon lui, peut expliquer le plus grand nombre d'accident.

à lire aussi Les motards en colère de l'Hérault remplissent les nids de poule avec des œufs de Pâques

Les gendarmes de la brigade motorisée de Castelnau-le-Lez surveillent avec attention la vitesse sur la départementale 17 au Nord de Montpellier. © Radio France - Bastien Thomas

Le dispositif de séparateur central a "déjà fait ses preuves"

Près de 30.000 passages par jour selon Nicolas Gou, le président de la Ligue contre les violences routières de l'Hérault. "La D17 est l'une des routes les plus dangereuses du département. Sur la période 2006-2015, nous avons 12 accidents meurtriers. Nous avons déjà demandé à la métropole d'installer des séparateurs centraux pour éviter les dépassements dangereux. Mais visiblement, chez ceux qui s'occupent de la voirie il y a d'autres priorités et c'est regrettable", déplore Nicolas Gou.

L'axe en sortie de Montpellier pour rejoindre Montferrier-sur-Lez est donc identifié et très suivi par le collectif, qui milite également pour le retour à 80 km/h sur certaines routes du département. Un cycliste avait perdu la vie en octobre dernier après avoir percuté une voiture garée sur la voie réservée aux vélos et un motard avait été tué sur cette route en juillet 2021. "Le séparateur central a déjà fait ses preuves. Par exemple, sur la D612 entre Portiragnes et Agde, il y a nettement moins d'accidents", conclue-t-il.

à lire aussi Le Département de l'Hérault condamné à repasser toutes les routes à 80 km/h dès le 1er juin

à lire aussi L'éclairage public sera éteint désormais toute la nuit sur plusieurs grands axes de Montpellier