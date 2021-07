Montflours : un bateau s'échoue sur les bords de la Mayenne avec 4 personnes à bord, pas de blessé

Un bateau a failli couler ce mercredi après-midi dans la Mayenne, à hauteur de Montflours. Les quatre personnes à bord ont pu revenir vers les bords du halage et s'extraire du bateau. Il n'y a pas de blessé.

Plus de peur que de mal ce mercredi en début d'après-midi pour quatre plaisanciers qui naviguaient sur la Mayenne, à hauteur de Montflours. Lors d'une manœuvre dans un virage, la petite péniche de 10 mètres a pris l'eau sur un côté. Le bateau a failli couler mais les deux hommes et les deux femmes à bord ont réussi à le ramener sur les bords du rivage et à l'amarrer en attendant les secours. Il n'y a pas de blessé.

Les personnes à bord "légèrement choquées"

Les quatre personnes à bord ont réussi à s'extraire du bateau avant que les pompiers n'arrivent au niveau de l'écluse de la Fourmondière Inférieure. Elles n'ont pas été prises en charge mais sont "légèrement choquées". Le bateau, lui, va rester sur place en attendant d'être sorti de l'eau ultérieurement. Une opération de dépollution pourrait être mise en place par les services des voies fluviales car l'eau était un peu "irisée" à cause de trois litres d'essence qui se sont échappés du bateau.