Montigny-les-Metz : victime de violences conjugales, elle se confie, en pleine rue, à des policiers municipaux

Gifles, vexations quotidiennes, une femme de 21 ans affirme avoir vécu un cauchemar pendant un an. Son mari a été arrêté.

Un auteur présumé de violences conjugales a été placé en garde à vue ce mardi 9 juin à l'hôtel de police de Metz. Son épouse affirme qu'il lui a fait vivre un cauchemar, pendant plus d'un an.

Début juin, cette femme de 21 ans, s'enfuit de son domicile de Montigny-les-Metz, où vivent aussi son mari et les parents de ce dernier. En pleine rue, elle croise des policiers municipaux, à qui elle raconte son calvaire.

Mariée depuis un an, elle affirme que son époux lui interdisait de sortir de son logement, sans lui. Selon elle, son mari ne lui donnait aucun argent. Elle évoque aussi des vexations quotidiennes et des gifles.

Après ce récit, les policiers municipaux l'ont conduit à l'hôtel de police de Metz. Sur place, les enquêteurs remarquent que les lèvres de cette femme sont abîmées. Lors des auditions, elle a aussi montré aux policiers, des photos de coups, prises avec son portable.

Un médecin l'a aussi ausculté et il a diagnostiqué une détresse psychologique.

La victime a porté plainte et une solution de relogement lui a été trouvée. Son mari a été entendu et il n'a pas reconnu les fait. Il a été déféré, ce mercredi 10 juin, et il comparaîtra prochainement devant le tribunal correctionnel de Metz. En attendant, il a été placé sous contrôle judiciaire.