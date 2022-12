Montivilliers : un homme ramène un obus devant la caserne des pompiers, les démineurs sur place

Un homme d'une cinquantaine d'années pensait sûrement bien faire en déposant un obus devant la caserne des pompiers de Montivilliers (Seine-Maritime). Mais il a provoqué une énorme pagaille. L'engin se trouve dans sa voiture. Depuis ce lundi après-midi, les autorités sont mobilisés. Les démineurs sont sur place.

Un périmètre de sécurité mis en place

Cet homme, un Havrais, a acheté un peu plus tôt ce lundi un tas de métaux sur internet à un particulier, explique Jérôme Dubost, le maire de Montivilliers à France Bleu Normandie. "C'est l'une de ses activités, il revend ensuite ces métaux. Et là il se trouve qu'il a trouvé un obus et qu'il a eu la bonne idée de le ramener devant la caserne des pompiers", ironise le maire de la ville.

Il s'agit d'un obus qui a été conceptualisé en 1885, et utilisé lors des deux guerres mondiales. "Un obus de 37 mm qui servait à faire exploser les chars", explique une source policière à France Bleu Normandie. D'après les premières expertises, il n'y a pas de danger. Les démineurs qui viennent de Caen (Calvados) sont sur place.

Un périmètre de sécurité a été mis en place dès l'alerte. L'avenue Victor-Hugo est fermée à la circulation. Les pompiers sont sortis de leur caserne ainsi que 6 habitants de l'immeuble d'en face. Ils attendent à l'intérieur de l'école Victor Hugo située en haut de la rue.

Pour rappel, si vous découvrez un engin explosif, il ne faut pas le déplacer mais appeler les services de police ou de gendarmerie.