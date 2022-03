Montlevicq : le septuagénaire porté disparu depuis deux semaines a été retrouvé mort

Tout le village s'était mobilisé pour le rechercher. Depuis le 26 février, on était sans nouvelles d'un septuagénaire, habitant de Montlevicq, près de La Châtre. Cet homme âgé de 70 ans avait quitté son domicile à pieds.

La gendarmerie avait publié un avis de recherche sur Facebook. En plus de l'hélicoptère, des chiens et des équipes de la sécurité civile, des habitants de la commune avaient arpenté les alentours de Montlevicq, pour tenter de la retrouver. Samedi 12 mars, ce sont des chasseurs qui ont découvert son corps, indique la gendarmerie. Ils l'ont trouvé à proximité de son domicile, précise le maire Claude Alapetite. Le septuagénaire, ancien chasseur, était très connu dans la commune, où il était installé avec son épouse et son fils.