Jeudi vers 16 h, dans une parcelle de vignes sur la commune de Chançay, deux individus ont dérobé un véhicule utilitaire à des vignerons. Ces derniers décident alors de suivre les auteurs et alertent en même temps la gendarmerie. Les voleurs, se sentant poursuivis, abandonnent alors l’utilitaire sur un rond-point et poursuivent leur chemin avec un second véhicule. Dans le même temps, la gendarmerie dépêchent 5 véhicules pour prendre en chasse les fugitifs qui se dirigent vers La Ville aux Dames, appuyée par l'hélicoptère de la gendarmerie. Finalement, le véhicule est retrouvé abandonné dans un bois de La Ville aux Dames. Les voleurs ont fini par se présenter à la brigade le soir même vers 22h. Placés en garde à vue et reconnaissant les faits, ils ont obtenu une composition pénale. Le magistrat leur a infligé 30 heures de Travail Non Rémunéré.