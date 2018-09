Montlouis-sur-Loire, France

Ce dimanche après-midi, sur l’Île de la Métairie à Montlouis sur Loire, un conducteur de quad et son passager se sont amusés à faire des pointes de vitesse, des roues arrière, perturbant la balade paisible nombreux promeneurs. Les gendarmes sont arrivés rapidement sur place et ont identifié les fauteurs de trouble. A la vue des militaires, le quad a pris la fuite et a fini sa course dans un fossé. Le pilote et le passager se sont enfuis et n'ont pas étéretrouvés.

L'enquête a permis d'établir que le quad était volé. Il provient vraisemblablement de la grande métropole de Tours, mais son propriétaire n’a pas pu être identifié.

Toute personne, propriétaire d’un tel véhicule, et ayant été victime de vol, est priée de se rapprocher de la Gendarmerie de Montlouis sur Loire 02 47 45 64 30, avec justificatif de propriété ou tout document s’y rapportant.