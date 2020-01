Un homme d'une soixantaine d'années a été arrêté à la mi-janvier par les gendarmes à La-Ville-aux-Dames. Il a été l'auteur de violences et de menaces sur des membres de sa famille, lors d'une soirée trop arrosée.

Indre-et-Loire : un sexagénaire arrêté après des menaces sur sa femme, sa fille et son petit-fils

La Ville-aux-Dames, France

Les gendarmes d'Indre-et-Loire sont intervenus dans la soirée du 12 janvier dernier à La-Ville-aux-Dames. Ils ont été appelés pour des violences intra-familiales. Les faits ont été relatés par la suite par des membres de la famille. A la suite d'une soirée trop arrosée, un homme d'une soixantaine d'années a commencé à s'en prendre à son petit-fils mineur pour avoir utilisé son téléphone portable en cours de repas. Violent, sa fille, la mère de l'enfant, s'interpose. L'homme quitte la table, part dans sa chambre, avant de revenir armé de deux couteaux "avec lesquels il a menacé son petit fils et les autres membres de la famille" précisent les gendarmes. La femme du sexagénaire tente de le raisonner, mais se retrouve la cible de claques, avant d'être "menacée d'être jetée par-dessus le balcon de l'appartement du troisième étage". Face à cette escalade de violences, l'épouse, la fille et ses deux fils quittent l'appartement, et préviennent la gendarmerie.

"Un homme irascible, fortement alcoolisé, qu'il a fallu maîtriser avant de le placer en garde à vue" précisent les gendarmes de Montlouis-Vouvray

L'homme a été arrêté et placé en garde à vue. Il est convoqué prochainement devant la justice où il va devoir s'expliquer pour ces faits de violences et de menaces. Il a interdiction d'ici là de retourner dans l'appartement familial. Il doit engager un processus pour se faire soigner et doit pointer à la gendarmerie. "L'enquête a démontré une situation familiale baignant dans la violence avec des menaces habituelles qui duraient depuis plusieurs décennies" écrivent les gendarmes.