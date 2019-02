Montluçon (Allier) : un quadragénaire condamné pour voyeurisme

Montluçon, France

Ce sont les gendarmes de l'EDSR, l'escadron départemental de sécurité routière de l'Allier, qui ont opéré. Mercredi, les militaires interpellent l'individu sur l’aire de repos de Doyet sur l'A71. Le quadragénaire est en train de filmer une jeune femme de 18 ans dans les toilettes. Il est placé en garde à vue. L'homme reconnaît les faits.

"Le voyeurisme n'est pas un acte anodin"

C’est en s’appuyant sur cette infraction de voyeurisme qu’il vient d’être condamné suivant la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité par le tribunal de Montluçon à une peine de trois mois de prison assortie d’un sursis mise à l’épreuve pendant deux ans.

Cette condamnation est une première pour ce type d’infraction au tribunal de grande instance de Montluçon.

Les gendarmes de l'Allier rappellent sur leur page Facebook que le voyeurisme n'est pas un acte anodin et notamment depuis le 3 août 2018 et la loi n° 2018-703 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.