Montluçon, France

Depuis mardi, l'adjoint au maire de Montluçon en charge des festivités était entendu par la section de recherches de la gendarmerie pour des soupçons de corruption de mineurs, détention d'image de mineurs à caractère pornographique et usage de stupéfiants. Il va être présenté ce jeudi à un juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Montluçon en vue d'une éventuelle mise en examen. Une information judiciaire est ouverte. Selon la procureure de Montluçon Julie Bernier, les faits renvoient à des échanges de messages, photographies et vidéos à caractère sexuel entre l'adjoint et un mineur âgé de 14 à 15 ans au moment de ceux-ci.

Le parquet de Montluçon a également requis le placement sous contrôle judiciaire de l'adjoint avec notamment l'obligation de s'abstenir de tout contact avec les mineurs et d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs.