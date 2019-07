Allier : le jeune Montluçonnais tué pour un simple défi du regard, deux mineurs incarcérés

Montluçon, Allier, France

Le mobile du crime est aussi futile qu'effrayant. Des regards qui se croisent, des jeunes qui se défient et la mort au bout de la vengeance. Les deux mineurs âgés de 15 et 17 ans originaires de Clermont-Ferrand se sont rendus à plusieurs reprises à Montluçon, afin de retrouver et de s'expliquer avec celui qui les avait défier.

Ils finissent par le croiser mercredi dernier à hauteur du quai Louis-Blanc sur un parking à l'arrière du centre commercial Carrefour. L'échange est vif et la situation dégénère,lorsque la victime donne un coup de poing à un des mineurs. Le second parvient à ceinturer le jeune montluçonnais et son complice lui assène deux coups de couteau, dont un mortel dans la région du cœur.

Caméra de vidéosurveillance

La victime, âgée d'une vingtaine d'années et originaire du quartier de Fontbouillant, décède peu de temps après son admission à l'hôpital. Le duo s'enfuit, mais la scène a été filmée par une caméra de vidéosurveillance. Ce qui permet de les localiser. Ils finissent par être interpellés dans la soirée par les gendarmes dans la gare SNCF de Bellenaves dans l'Allier.

Les deux mineurs ont été interpellés dans la gare de Bellenaves (Allier) - © capture écran google

Des aveux stupéfiants

Ils ont été "confiés" aux enquêteurs clermontois de la police judiciaire co-saisis avec les policiers de Montluçon. Contrairement à la rumeur qui circulait depuis deux jours, le trafic de drogue n'est pas au centre de cette affaire criminelle. A l'issue d'une garde à vue qui aura durer quasiment 48 heures, les deux Clermontois sont passés aux aveux en expliquant les motifs de leur expédition punitive qui a viré au drame. Ils ont été déférés ce vendredi au parquet de Cusset et mis en examen "pour assassinat".

Ils ont été placés en détention en attendant leur procès. Les lieux d'incarcération n'ont pas été communiqués par le procureur de la République de Cusset, Eric Neveu, pour ne pas attiser les braises chauffées par ce crime au mobile futile. Les appels à la vengeance ayant déjà été postés sur les réseaux sociaux. Les deux jeunes criminels présumés étaient déjà connus des services de police, mais pour des faits très mineurs.