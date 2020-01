Montluçon : un Creusois menace sa compagne avec un couteau de cuisine en plein centre-ville

Montluçon, France

Un Creusois d'une quarantaine d'années a menacé sa compagne avec un couteau de cuisine en plein centre-ville de Montluçon ce samedi après-midi. L'incident s'est déroulé boulevard de Courtais vers 14H30.

Après avoir déambulé quelques minutes dans la rue, l'homme et sa compagne sont entrés dans le commerce Patapain. Il tenait la femme et pointait un couteau dans sa direction sans qu'elle essaye de se débattre. De nombreux témoins ont assisté à la scène et ont immédiatement appelé la police.

Intervention musclée de la police

Rapidement, un premier agent s'est rendu sur place pour tenter de raisonner l'homme. Ce dernier a lâché sa compagne et s'est réfugié dans le laboratoire, à l'arrière boutique de la boulangerie. La femme n'a pas été blessée.

L'officier a été rejoint quelques minutes plus tard par deux collègues. L'homme a d'abord refusé de poser son couteau et s'est débattu quand les policiers ont tenté de l'interpeller. Il a fallu le maîtriser et le mettre au sol pour qu'il lâche son arme. Le Creusois tenait des propos "confus" et semblait "perdu". Légèrement blessé pendant l'intervention, il a été conduit à l'hôpital de Montluçon, où il a également subi des examens psychiatriques. Il a ensuite été placé en garde à vue au commissariat de Montluçon.