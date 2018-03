Montmagny, France

Quatre jeunes de Montmagny (Val-d'Oise), de 14 et 15 ans, sont en garde à vue depuis mercredi soir, 22h35. Ils sont soupçonnés d'avoir agressé un adolescent juif de 14 ans.

L'adolescent, accompagné de son frère et sa sœur plus jeunes que lui, portait la kippa pour se rendre à la synagogue à Montmagny. Avant l'office, ils s'amusaient à jeter des pétards dans un parc pour célébrer la fête juive de Pourim. Cette fête traditionnelle est dédiée aux enfants. Elle dure deux jours (8 février et 1er mars pour 2018). Pour cette fête, les enfants se déguisent et jettent des pétards.

Ce sont les pétards qui auraient attiré l'attention des autres adolescents. Vers 18h00, un groupe de huit jeunes insulte l'adolescent et le traite de "sale juif".

Les trois enfants rentrent dans la synagogue et quand l’aîné ressort, un peu avant sa famille, il se fait encercler par une quinzaine de jeunes. L'adolescent reçoit des coups de pied, des coups de poing, il est frappé avec une branche qui lui casse ses lunettes. Il se fait même voler sa kippa.

L'adolescent a reconnu deux des quatre jeunes qui sont en garde-à-vue. Le caractère antisémite de l'agression a été retenu par le parquet. Les jeunes sont soupçonnés de "vols avec violence en réunion et en raison de la religion". Leur garde à vue pourrait être prolongée ce jeudi soir.