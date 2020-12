Âgé de 63 ans l'homme est passé aux aveux devant les gendarmes. En instance de divorce il a tué sa femme et a incendié la maison avant de prendre la fuite

Montmorillon : Le mari de la femme étranglée est mis en examen et écroué

"J'ai fait une connerie. J'ai tué ma femme". C'est en ces termes que le sexagénaire s'est présenté aux gendarmes de Lussac-les-Châteaux, le mardi 15 décembre au matin. La nuit précédente il avait étranglé son épouse avec laquelle il était en instance de divorce et avait incendié son domicile avant de prendre la fuite.

Mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur ses deux filles

Si le couple était séparé depuis plusieurs mois c'est à la demande de l'épouse, après les accusations portées par leurs deux filles. Des plaintes qui valaient au mari, qui bénéficie de la présomption d'innocence, une mise en examen pour viols et agressions sexuelles, dont il a reçu la notification, par courrier, le matin même du drame. Décidé à en discuter avec son épouse il se rend dans la nuit à son domicile et la réveille. Mais leurs échanges tournent court et il fini par l'étrangler. Avant de s'enfuir il met le feu à la maison avec le bidon d'essence qu'il a apporté.Il pense l'avoir tuée mais elle agonise dira l'autopsie qui relève des traces de monoxyde de carbone dans les poumons. Le lendemain matin le mari se présente à la gendarmerie de Lussac-les-Chateaux. Il encourt désormais la réclusion criminelle à perpétuité.