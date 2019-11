Montmorillon : une vingtaine de cambriolages résolus... le chef de la bande n'a que 15 ans

Les gendarmes de Montmorillon ont résolu leur enquête portant sur une vingtaine de cambriolages et vols sur la commune depuis octobre 2018. Le chef de la bande, âgé de 15 ans, est placé en centre éducatif fermé depuis cet été.

Montmorillon, France

Une vingtaine de cambriolages entre octobre 2018 et juin 2019 sur la commune de Montmorillon... tous menés par la même bande. Et le chef n'a que 15 ans. Les gendarmes ont mis fin à leur enquête cette semaine.

Une enquête de plusieurs mois

Ils ont cambriolé des maisons, volé 5 voitures pour effectuer d'autres cambriolages, forcé les portes de neuf commerces (boulangeries, pizzerias, bar, fleuriste, centre aéré, auto-école) en neuf mois... Tous ces délits ont été effectués à Montmorillon, à l'exception d'un à Lathus-Saint-Rémy. Les butins sont divers : de l’argent, de l’alimentation, du petit multimédia, du matériel de jardinage... Tout ça retrouvé dans le squat d’un immeuble en vente en bord de Gartempe.

Pour résoudre l'enquête sur ces délits, les gendarmes ont dû procéder en deux temps. D'abord, des investigations menées à l'aide de la police scientifique, afin de recouper les faits. Puis, un peu plus tard, des planques et des surveillances. Ce travail de longue haleine leur a permis de mener des gardes à vue en juin, puis de nouvelles cette semaine.

Une bande de trois jeunes... dont le chef a 15 ans

Les auteurs de ces vols et cambriolages sont trois. Le chef n'est âgé que de 15 ans, il est mis en examen devant le juge des enfants et placé en centre éducatif fermé depuis cet été. Ses deux complices sont sa petite ami et un autre garçon, tous les deux jeunes majeurs, convoqués en justice début 2020. La bande évolue dans le milieu de la drogue, comme consommateurs : des petites saisies de cannabis ont également était faites au moment des perquisitions. Aucun des trois jeunes n'était auparavant connu de la justice.

Les gendarmes ont noté que le nombre de cambriolages de locaux professionnel est redevenu quasi nul depuis le 1er juillet sur la commune.