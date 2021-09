Montoir-de-Bretagne : il tente de semer la police avec un pneu crevé, un multirécidiviste arrêté

Les policiers de la brigade anticriminalité de Saint-Nazaire ont arrêté, ce samedi matin, un homme qui conduisait sans permis et alcoolisé à Montoir-de-Bretagne, en Loire-Atlantique.

La soirée a été animée pour les policiers de la brigade anticriminalité de Saint-Nazaire. Alors qu'ils demandent à un automobiliste de s'arrêter afin de procéder à un contrôle, ce dernier refuse d'obtempérer et décide d'accélérer, ce samedi au petit matin. L'individu pris en chasse par les forces de l'ordre se dirige vers Montoir-de-Bretagne. Malgré un pneu crevé, il continue sa course folle avant d'abandonner son véhicule et de "tenter de fuir en courant", selon un enquêteur.

Un chauffard multirécidiviste et positif à l'alcool

Après plusieurs minutes de course poursuite, la BAC parvient à interpeller cet homme, loin d'être un inconnu de la Justice. En plus d'être positif à l'alcool, le fuyard ne dispose pas de permis de conduire, faits pour lesquels il a déjà été arrêté. Au bout de la nuit, les forces de l'ordre ont finalement embarqué l'individu afin de l'emmener au commissariat et de le placer en garde à vue.