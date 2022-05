Montoir-de-Bretagne : plus de 360 kilos de cocaïne saisis par la douane

Encore une saisie record de cocaïne au port de Montoir-de-Bretagne. 364 kilos de cette drogue ont été saisis par les douanes ce lundi, indique le procureur de la République de Rennes dans un communiqué. Aucune personne n'a été interpellée, il s'agit d'une "saisie sèche". La cocaïne était cachée dans deux conteneurs, selon une source sur place. La méthode employée par les trafiquants, celle du "rip on / rip off", consiste à cacher la drogue au milieu d'autre marchandise dans le but d'éviter les contrôles douaniers. En général, les clients qui paient pour le transport de leurs marchandises ne sont même pas au courant que des substances sont dissimulées dans leurs conteneurs.

Des heures de fouille

Avec cette technique, "les clients sont des mules", souffle une source proche du dossier. Les trafiquants cachent la drogue juste avant que le bateau ne quitte le port, et au moment de son arrivée, les trafiquants vident rapidement les conteneurs avant que les clients ne récupèrent leurs marchandises et qu'elles soient envoyées ailleurs. Mais, cette fois, les malfaiteurs n'ont pas réussi. Cette opération de la douane n'est "probablement pas liée au hasard", confie cette même source. Les enquêteurs ont eu le nez creux, ils fouillent pendant plusieurs heures jusque dans la nuit pour mettre la main sur la drogue.

C'est la deuxième saisie en l'espace d'un peu moins de trois mois, la dernière fois avec une cinquantaine de kilos. Vu la taille de la saisie, le parquet de Saint-Nazaire a été dessaisi de l'affaire au profit de celui de Rennes. Une enquête a été confiée à la Sous-Direction de la Police Judiciaire (SDPJ) et l'Office anti-stupéfiants (OFAST).

Coke en stock

Le port de Montoir-de-Bretagne traîne une longue réputation de saisie de drogues et particulièrement de cocaïne. Cette fois, la quantité est probablement un record, même si en février 2021, une saisie de 360 kilos avait eu lieu. Avant cela, la quantité maximale saisie c'était en 2018. Cette fois, les douaniers avaient mis la main sur 294 kilos de cocaïne après une longue enquête.