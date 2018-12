Montoir-de-Bretagne : un mort et un blessé chez Yara France

Un ouvrier de 46 ans est mort en fin de matinée ce vendredi au sein de l'usine Yara France à Montoir-de-Bretagne après la chute d'un échafaudage. L'un de ses collègues est blessé au thorax. Un troisième salarié est indemne. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident.

Montoir-de-Bretagne, France

Au moment de l'accident, vers 11h30 ce vendredi, les trois hommes se trouvaient sur un échafaudage, à environ trois mètres de hauteur au sein de l'usine d'engrais Yara France, située sur le terminal agro-alimentaire du port de Nantes-Saint-Nazaire. Selon une source proche de l'enquête, ils manipulaient un tube de trois mètres. Ce tube s'est pris dans le filet de protection de l'échafaudage ce qui a entraîné la chute de l'installation et des trois salariés.

Un homme de 46 ans décédé

L'un des ouvriers, âgé de 46 ans est décédé; il résidait à Saint-Joachim. L'un de ses collègues, est blessé au thorax et au bras. Il est hospitalisé à Saint-Nazaire. Le troisième est indemne. Une enquête est en cours pour déterminer les causes et les circonstances précises de l'accident.