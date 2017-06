Montoir-de-Bretagne : un salarié meurt écrasé par un bras articulé

Un employé âgé de 38 ans est décédé mercredi lors d'une opération de maintenance. Il a été écrasé par le bras de levage d'un camion qui sert à soulever des containers.

L'accident s'est produit ce mercredi vers 10 h du matin à l'entreprise Serv Hydrau à Montoir-de-Bretagne, spécialisée dans la maintenance hydraulique. L'ouvrier a été écrasé par le bras de levage d'un camion qu'il était en train de contrôler. Cette pièce, particulièrement lourde, permet de soulever des containers.

A l'arrivée des secours, le salarié, âgé de 38 ans était décédé. Les pompiers ont mis plus de trois heures pour le dégager. Célibataire, il travaillait dans l'entreprise depuis onze ans. L'enquête devra déterminer les causes de l'accident. S'il s'agit d'une défaillance technique du vérin ou si une erreur de manipulation est en cause. Une affichette apposée sur la porte de la société signale que l'entreprise est fermée jusqu'à lundi.