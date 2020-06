Montpellier : Arrêtées deux fois en deux heures pour des vols dans le tramway

Interpellées une première fois après le vol d'un portefeuille puis relâchées, les six jeunes filles ont de nouveau été arrêtées une heure et demi plus tard

Elles ont été emmenées au poste deux fois en un peu plus d'une heure et demie. Un groupe de six jeunes filles, mineures, a été interpellé samedi dans le tramway après avoir volé le portefeuille d'une passagère d'une cinquantaine d'années entre les arrêts Gare et Place de la Comédie. Emmenées au commissariat, elles ont dû être rapidement relâchées car mineures, mais aussi car aucun interprète n'était en mesure de traduire leur langue.

Une heure et demie plus tard c'est le centre de vidéosurveillance de la Ville qui donne l'alerte. Trois d'entre elles viennent de voler une carte bancaire, à nouveau dans le tramway mais cette fois du côté de Boutonnet. Elles ont retiré 500 euros avec, mais il a fallu de nouveau les relâcher.