Montpellier : deux Gilets jaunes verbalisés pour "distribution de tracts" sont relaxés

"C'est une victoire historique", s'exclame Jean*, un Gilet jaune de la première heure. Il y a deux ans, le 11 mai 2020, lui et un "camarade" du rond point des Près d'Arènes de Montpellier ont reçu deux PV d'entrave à la circulation. Il leur est reproché d'avoir distribué des tracts aux conducteurs à l'arrêt. Eux ont toujours nié, et après plusieurs recours, le tribunal de police de Montpellier les a relaxé le 14 mars dernier.

"Un moment marquant"

Ce 11 mai 2020 était déjà en soit un "moment marquant", se rappelle Jean, 67 ans. En ce premier jour du déconfinement, ils étaient une dizaine à se retrouver pour "montrer simplement (leur) présence et dire 'On est là'", poursuit Jean. La démonstration a donc tourné court. Deux fois 135 € plus tard, le groupe libère le rond point.

Trois Gilets jaunes du rond point des Près d'Arènes à Montpellier © Radio France - Valentin BERTRAND

Après avoir contesté l'amende, encaissé un premier refus, un second, puis attaqué les refus devant le tribunal de police, et de nouveau contesté un troisième rejet, Richard Aubazit est satisfait d'avoir finalement eu gain de cause. Une question de principe, selon lui : "Vous pensez bien qu'on a tenu pendant deux ans parce qu'on voulait vraiment que vérité soit faite". Ce serait même, à l'en croire, une relaxe qui pourrait faire jurisprudence : "Ça nous garanti de pouvoir continuer à nous exprimer".

* Certains prénoms ont été modifiés.

