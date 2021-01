Montpellier. Entre 200 et 300 personnes marchent pour Lorenzo, violemment agressé en août dernier

Ce samedi 9 janvier 2021, une marche a rassemblé entre 200 et 300 personnes, à Montpellier. Elle était organisée en soutien à Lorenzo, un jeune homme de 20 ans, victime d'une violente agression, le 23 août 2020, à Lattes (Hérault), et toujours hospitalisé.

Derrière une banderole, sur laquelle est écrit "Tous avec Lorenzo", entre 200 et 300 personnes ont marché à Montpellier, ce samedi 9 janvier 2021. La manifestation était organisée en soutien à Lorenzo, un jeune homme de 20 ans violemment agressé, le 23 août 2020, à Lattes (Hérault). Le garçon, actuellement hospitalisé dans un centre de rééducation pour paraplégiques et tétraplégiques, est paralysé jusqu'au torse.

"Le Tigre"

Le cortège regroupe des proches, des parents et des anonymes, qui ont entendu parler de l'histoire de Lorenzo. À la tête du cortège, des amis tiennent la gigantesques banderole. "Entre nous, Lorenzo, on le surnomme Le Tigre, sourit Nicolas, âgé de 19 ans. Il a toujours été joyeux, à ne jamais se prendre la tête, à profiter de la vie parce qu'on n'en a qu'une. Tout ça, il l'a transformé en force pour surmonter ce qu'il vit aujourd'hui."

Derrière les plus jeunes, Karine tient dans ses mains une pancarte, avec une photo de Lorenzo. "Il a été à l'école avec mon fils, de la maternelle jusqu'au collège." La femme d'une quarantaine d'années est effondrée. "Ils font tous partie de nos cœurs ces petits. Enfin, on est des mamans, et c'est ignoble ce qui lui est arrivé!"

Une autre maman s'est joint à la marche, Nadia, dont le fils a été tué par balles à la Paillade, en février dernier. "Les violences gratuites, je ne comprends pas... Il faut que l'État fasse quelque chose parce que des familles entières sont détruites." Ses mains agrippent une affiche rouge sur laquelle est écrite "Non à la violence".

Sensibiliser aux violences

Cette marche, organisée par la famille de Lorenzo, avait pour but de sensibiliser aux violences. "Je me dis que cette marche pourra peut-être éviter à d'autres familles de vivre ce qu'on est en train de vivre, explique Élise Vera, la maman du jeune garçon. Du jour au lendemain, notre vie a basculé. On avait une petite vie tranquille. Lorenzo était un jeune festif, qui adorait danser et toujours entouré de ses amis. Ça nous a détruit." Élise Vera reste optimiste : "Pour moi, et pour lui aussi, c'est impossible qu'il passe sa vie assis. Il se relèvera. Ce n'est qu'une parenthèse."

Des fois je me réveille la nuit et je me dis : mais c'est réel ce qu'on est en train de vivre? Quand on met des enfants au monde, on est loin d'imaginer qu'il puisse nous arriver un drame pareil - Élise Vera, maman de Lorenzo.

Depuis l'agression, Lorenzo est alité, le bas du corps paralysé. Il a subi plusieurs opérations. Une autre est prévu à la fin du mois de janvier. Il a récupéré une petite motricité des bras mais ne peut pas attraper d'objet. Le jeune garçon peut désormais communiquer grâce à une canule de trachéotomie.

L'enquête est toujours en cours. Au total, cinq personnes ont été entendues.

