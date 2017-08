A Montpellier la police arrête le tramway pour interpeller les voleurs

Dans la nuit de lundi à mardi les policiers de Montpellier ont bloqué le tramway à la station Corum pour interpeller quatre individus qui venaient de commettre un vol sous la menace d'un couteau dans le quartier Aiguelongue. C'est grâce à la victime qui a tout de suite appelé le 17.

Il est 1h35 du matin mardi quand le vol est commis à la station de tramway Aiguelongue à Montpellier. La victime âgée de 17 ans appelle aussitôt la police et explique que les agresseurs qui l'ont menacé avec un couteau viennent de monter dans le tramway.

Les policiers décident donc de bloquer le tramway un peu plus loin, à l'arrêt Corum. Ils interpellent quatre jeunes âgés de 16 ans ( pour deux d'entre eux) 17 et 18 ans. Placés en garde à vue au commissariat, ces derniers reconnaissent les faits. Ils étaient en possession de divers objets volés : une ceinture de marque Lacoste, des parfums, un portefeuille et une boule de Geisha.

Les quatre agresseurs qui ont au total fait cinq victimes ( deux passagers du tramway et deux autres dans la rue) ont tous été présentés à la justice. Le plus âgé avait déjà été interpellé quelques jours plus tôt pour outrage et rébellion . Il était alors passager d'une voiture interceptée après une série d'infractions.